Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани
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Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани
Фото, видео: 5-tv.ru
Жилье получило легкие повреждения, никто не пострадал.
В Казани взрыв частично разрушил двухкомнатную квартиру на 16-м этаже жилого дома.
Причина ЧП достаточно необычна, тем более для современного жилого комплекса — разгерметизация самогонного аппарата.
В окнах выбиты стекла, посекло потолок и стены, но несущие конструкции не задеты.
И хоть пострадавших нет, жители дома не скрывают негодования от опасного соседства.