Грузовик снес пешеходный мост в Башкирии, водитель погиб в расплющенной кабине

Водитель погиб в Башкирии при падении на грузовик надземного пешеходного моста

Фото, видео: 5-tv.ru

Смертельное ДТП произошло неподалеку от Уфы. Пока есть две версии произошедшего.

Грузовик снес пешеходный мост в Башкирии — многотонная конструкция упала и расплющила кабину, водитель погиб на месте.

ЧП произошло на трассе М5, недалеко от Уфы. По одной версии, у машины на ходу поднялся кузов. По другой, водитель забыл его опустить после разгрузки.

В любом случае во время движения он зацепил мост и произошло обрушение. Движение на этом участке дороги оказалось полностью перекрыто, организованы пути объезда.