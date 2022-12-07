Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию

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Антироссийские санкции стали большой проблемой для многих авиакомпаний и привели к скоплению самолетов в небе над Европой.

Западным странам пора готовиться к восстановлению отмененных санкциями рейсов через воздушное пространство России. Такое мнение в интервью британскому изданию Telegraph озвучил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).

Он подчеркнул, что закрытие неба над РФ и Украиной стало «большой проблемой» для многих авиакомпаний, а маршруты над Европой оказались переполнены самолетами. Кроме того, сами рейсы стали более длительными. Стоит отметить, несмотря на объективные доводы Уолш считает, что решение о возобновлении авиадвижения над Россией не должно быть принято до завершения украинского конфликта.

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — сказал глава IATA.

По словам Уолша, недавно Китай ограничил авиарейсы в связи с распространением коронавирусной инфекции, но в следующем году эти меры, вероятно, будут ослаблены. Тогда китайские авиакомпании окажутся в лучшем положении, чем British Airways — ее самолеты регулярно затягиваются, прилетают в конечные пункты на несколько часов позже заявленного времени из-за необходимости огибать российское воздушное пространство.

«Коллективный Запад» отказался от полетов над Россией вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Сохранили старые маршруты ближневосточные и китайские авиакомпании. 28 февраля в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над территорией РФ для перевозчиков из 36 стран. Полеты возможны только по спецразрешению ведомства или МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Airbus планирует отказаться от титана из РФ в ближайшее время.