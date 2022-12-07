Собака умершего главы района в Якутии два года ждет хозяина в его кабинете
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Собака умершего главы района в Якутии два года ждет хозяина в его кабинете
Фото, видео: 5-tv.ru
Щемящую историю нечеловеческой верности тронула многих.
Трогательную историю необыкновенной собачьей преданности сейчас обсуждает вся страна.
В Якутии, в небольшом селе Оленек, пес не перестает ждать своего хозяина, который умер два года назад.
Александр Иванов возглавлял администрацию района, во время командировки на отдаленный участок у него случился сердечный приступ.
И теперь якутский Хатико ежедневно приходит в здание администрации — в надежде, что хозяин вернется.