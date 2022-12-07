Визит в московский барбершоп грозит молодому человеку тюремным сроком

Вор проник в барбершоп в Москве ночью и уснул в нем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

В Москве воришка проник в барбершоп и переночевал там. Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.

В Москве произошла, пожалуй, самая стильная кража года. Воришка забрался в барбершоп и ему там настолько понравилась обстановка, что он не стал спешить с ограблением.

Сначала привел себя в порядок — подправил бороду, прическу, удачную стрижку отметил прохладительным напитком из чужого холодильника, потом прилег на диванчик и только спустя пару часов вспомнил, зачем пришел. Утром сотрудники салона обнаружили беспорядок, взломанную кассу и сразу же вызвали полицейских.

Преступника поймали в ближайшем торговом центре. Теперь он рискует отправиться в колонию на 5 лет.