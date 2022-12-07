Глава «Деловой России» Репик рассказал Путину о новых перспективах для бизнеса

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В условиях общемировой турбулентности у отечественных предпринимателей появился шанс занять достойное место на домашнем рынке.

Что отечественные предприниматели предложат россиянам вместо ушедших импортных брендов. Владимир Путин обсудил это с главой «Деловой России».

По словам Алексея Репика, ситуация осложняется общемировой турбулентностью, однако у отечественного бизнеса есть шанс занять достойное место на рынке в собственной стране.

«Одна тема, которую мы обсуждали на встрече с вашими коллегами в феврале, она всегда является актуальной и важной, а сегодня –в особенности. Это инвестиционная деятельность. Вот, может быть, с этого и начнем?» — предложил тему разговора Владимир Путин.

«Ушли некоторые компании с иностранным участием. Значит, появились новые возможности, открылись ниши. Те, кто воспользовался этим, и услышал вас, когда вы из раза в раз говорили, что дома надежнее, они сейчас сделали ставку на собственные силы, на свою предпринимательскую инициативу и формируют команду новой российской экономики», — отметил Алексей Репик.

Глава «Деловой России» сообщил, что сейчас в регионах реализуются свыше ста новых крупных инвест-проектов, о самых примечательных рассказал детально.