Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские националисты нанесли удары по торговому центру, городскому рынку и просто улицам. Местные жители желают Владимиру Зеленскому «гореть в аду».

О том, что даже спустя 80 лет отголоски прошлого не дают спокойно жить киевскому режиму, хорошо знают жители Донецка. Сегодня в городе траур. От обстрелов со стороны радикалов погибли шесть человек.

Под огнем были такие «важнейшие военные объекты», как торговый центр, городской рынок и просто улицы. На одной из них, например, погибла женщина. Куда прилетают снаряды ВСУ, расскажет военкор «Известий» Александр Сафиулин.

«Я не буду показывать все это. Здесь погибла женщина, а также в самом здании погиб человек», — сказал мужчина, снимающий на камеру место гибели людей с еще не убранными телами.

Женщина — это Мария Пирогова, депутат парламента ДНР. В прошлом году окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала. Сама писала музыку. Мария активно занималась гуманитарной помощью. Собирала вещи, развозила их нуждающимся — не боялась ехать в самые опасные точки.

«Человек, который всегда оказывался там, где людям труднее всего, Маша была, знаете, таким светлым огоньком. Таких людей по пальцам пересчитать», — рассказала о погибшей журналист из Донецка Алена Морозова.

Ей было всего 29 лет. В молодежном центре во время обстрела также находился и солист местной рок-группы Вадим Лобузов. В 2014 году он едва не погиб под обстрелом. Был ранен и контужен. Сегодня снаряд убил его.

Огромная дыра в крыше торгового центра, пол засыпан бетоном, полки повалены — от ракеты, выпущенной ВСУ, погибла женщина, которая в этот момент выбирала себе куртку.

«Влетело. И наш дом зацепило, и Верховный суд тоже зацепило, и прокуратуру зацепило», — сообщил о разрушениях житель Донецка.

Обстрел начался сразу после полудня. Первые ракеты ударили по крытому рынку. Всего здесь сгорели 12 павильонов и все машины припаркованные поблизости. С этой точки виден еще один пожар — уже на окраине города — горит электроподстанция.

Еще одно попадание — буквально в километре от крытого рынка. Пострадали квартиры на третьем и четвертом этажах. По всему району передвигаются кареты «скорой помощи».

Вид с другой стороны здания — прямое попадание, ракета вошла в квартиру, разорвалась внутри. Взрывной волной выбило раму с этой стороны, пострадала часть дома с другой. Вот так выглядят последствия. Внутри все рухнуло. Большинству жильцов пришлось вернуться домой.

Эта женщина в момент обстрела находилась в квартире — в ванной. Выжила, успела спасти кошку и вытащить всего две сумки с вещами.

«Передайте Зеленскому, твари этой, что гореть ему в аду!!!» — заявила корреспонденту жительница дома.

«Все, там все осталось — документы плавают, все мокрое. Все вещи, все там осталось. Мы голые и босые», — добавила другая женщина.

Пострадал также корпус Донецкого технического университета. Удар пришелся и по бульвару Пушкина, Ворошиловский район, набережная. Под огнем оказался практически весь центр города. Сегодняшний обстрел стал одним из самых жестоких за все время существования республики.