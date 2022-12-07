Нюрнберг не указ: На Украине разрешили нацистскую символику

Фото, видео: Марченко Анна / ТАСС; 5-tv.ru

Украинские власти разрешили символику нацистской дивизии СС «Галичина».

Верховный суд Украины сегодня принял решение, которое не очень поймут в Евросоюзе, а больше остальных — ближайшие соседи Киева: Польша и Словакия. Он признал разрешенной символику печально известной дивизии СС «Галичина».

В нее входили одни из самых отъявленных головорезов, которых на Украине почитают за героев. Именно они участвовали в рейдах на польские деревни, подавлении Варшавского и Словацкого восстаний. А также в кровожадной ловле югославских партизан на Балканах. Состояла она почти полностью из украинцев-последователей Бандеры.

Верховный суд в Киеве по сути отменили решение Нюрнбергского трибунала: именно этот международный суд доказал нацистскую природу дивизии, которая с весны 1943-го года воевала на стороне немцев.