Обрушившийся на Петербург циклон парализовал город

Фото, видео: 5-tv.ru

Синоптики прогнозируют нескорое завершение сильного снегопада.

Петербург сейчас изо всех сил борется с циклоном «Анника». Северную столицу заметает снегопадом, и говорят, что продлится он ближайшие 3 дня. Для коммунальных служб это не просто новое испытание, а самый настоящий кошмар. Как они чистят пустые крыши и тротуары — мы уже видели. На дорогах уже невозможно ни пройти, ни проехать. Наш коллега Леонид Рыжиков смог с большим трудом.

Такие снежные горы вдоль обочин и на газонах явный признак — зима наступила. Такие валы — явление, конечно, временное. Скоро эту кучу вывезут на снегоплавильный пункт. Но сделать быстро не получится. Петербург продолжает заметать.

Пять сантиметров снега за полдня. Пробки начались с самого утра. А вместе с ними — и аварии — вот, например, на проспекте Стачек иномарку закрутило и выбросило в отбойник. А эта легковушка не успела затормозить и протаранила машину, которая в последний момент пошла на разворот. Автомобилисты недовольны — не асфальт, а снежная каша. Под которой еще и может оказаться лед.

Засыпаны и многие пешеходные переходы и тротуары. Особенно во дворах. Коммунальщиков видно не везде.

«Уборка города отвратительная. Особенно между домами. Поэтому ходим по сугробам когда снег, когда сыро — по лужам», — посетовала местная жительница Евгения Мухина.

При этом снегоуборочная техника не простаивает. На улицы вывели свыше 800-сот единиц. И работают на самом деле без перерывов. Следить за перемещением каждой такой машины можно на специальной интерактивной карте прямо на сайте городского комитета по благоустройству.

«С учетом того, что снег идет и не останавливается, два основных вида это подметание и внесение противогололедных материалов. Мы сейчас подмели, вносим противогололедные материалы, делаем выдержку в течение 45 минут, и опять начинаем новый цикл. Продолжаем новый цикл. Опять подметание, опять внесение противогололедных материалов, и так до тех пор, пока мы не нарастим объем снежных масс для того, чтобы мы могли их вывозить», — рассказала Наталья Нарджиева, заместитель директора центра комплексного благоустройства.

Но как бы коммунальщики ни старались, недовольство все равно будет. Мы провели опрос. Все устраивает только каждого десятого. Больше половины считают, что чистят плохо. Четверть уверена, что в разных районах ситуация разная. И это похоже на правду. Вот, например, идеально чистые дворы и улицы Приморского района. А вот — снежная каша на площади Восстания. Кажется, сюда еще не заезжал ни один снегоуборщик. А эти кадры сделаны на Сампсониевском мосту. Дворники старательно скалывают наледь с тротуара.

Сотрудники ГИБДД сегодня весь день призывали водителей не парковаться вдоль обочин — чтобы могла пройти техника. И это только начало, говорят синоптики. Циклон Анника из Атлантики пришел в северо-западный регион надолго. Кстати, пока больше всего досталось северу и северо-западу Ленинградской области. Там даже объявляли желтый уровень погодной опасности.

«Сейчас был небольшой перерыв в зоне осадков, но подходит с юго-запада новая зона, так что ночью будет продолжаться снег», — рассказал главный синоптик санкт-петербурга Александр Колесов.

И только когда снегопад полностью прекратится, можно будет рассчитывать на полную расчистку улиц. А пока, видимо, придется запастись терпением.