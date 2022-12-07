Жизнь перед глазами: Прохожие чудом уцелели в ДТП в центре Москвы
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В результате ДТП в центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар
Фото, видео: 5-tv.ru
Два человека в последний момент смогли увернуться от вылетевшего на тротуар автомобиля.
И начнем с аварии в центре Москвы, где легковая машина вылетела прямо на тротуар. Все произошло после лобового столкновения на перекрестке.
Кто на какой сигнал ехал, будут выяснять инспекторы, а вот оказавшиеся там прохожие точно будут пересматривать эти кадры до конца жизни.
Видно, что одного человека отделяли от летящего автомобиля какие-то сантиметры. А второй и вовсе успел спастись в последние доли секунды.
В итоге машины разбиты, никто из людей не пострадал.