Во Владивостоке сгорел один из лучших российских ресторанов

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Погибшее в огне заведение входило в ТОП-25 ресторанов России.

Начнем с новости, которая расстроит всех гурманов на Дальнем Востоке. Сгорел один из лучших ресторанов региона. Пожар начался за час до закрытия заведения.



Несмотря на то, что экстренные службы прибыли на место происшествия через три минуты после звонка, огонь к этому времени охватил второй этаж и крышу.

Пожар разбушевался на площади 500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Ресторан входил в ТОП-25 лучших в России. Что стало причиной возгорания еще предстоит выяснить. Удастся ли восстановить заведение — пока неизвестно.