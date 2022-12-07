Легенда телевидения Молчанов попал в больницу и вскоре узнал о смерти жены

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Телеведущий женился в 18 лет и жил с любимой супругой полвека. Она скончалась в стенах медучреждения после его собственной госпитализации.

Телеведущий Владимир Молчанов овдовел — его супруга Консуэло Сегура скончалась в больнице в возрасте 73 лет. 72-летнего журналиста печальное известие застало на больничной койке, куда он попал из-за тромбофлебита, пишет KP.RU.

Автор программы «До и после полуночи» планирует выписаться из клиники, чтобы посетить церемонию прощания с женой, которую организовывает их дочь Анна.

«Как в 18 лет женился, так и жил с одной женой», — говорил о своей избраннице однолюб Молчанов.

Судьбоносное знакомство произошло, когда оба будущих журналиста учились на филфаке в МГУ, встретились и влюбились летом во время работы в колхозе. Консуэло родилась на Кубе, потом с родителями переехала в СССР. Она мечтала уехать в теплую страну, но так и осталась до последних дней в России, где у мужа сложилась успешная карьера. Вместе с Молчановым трудилась над его документальными фильмами.

Телеведущий называл супругу ласковым испанским прозвищем Чата. Предложение руки и сердца он сделал в том же колхозе. Пара отправилась посмотреть дом писателя Константина Паустовского в Тарусе, обратно возвращались на лодке по Оке. Пьяный лодочник, брешь в дне, протечка — и заветное «выходи за меня замуж». После знакомства жениха с родителями Молчанов получил окончательное согласие.

У супругов появилась только одна наследница Анна. Она подарила им любимого внука, с которым знаменитые бабушка и дедушка просто обожали проводить время в своем доме в подмосковной деревне Старая Руза. С возрастом здоровье стало подводить обоих. Молчанов оказывался в больнице год назад из-за осложнений после коронавируса, теперь был госпитализирован с тромбофлебитом. Точную причину смерти Сегуры семья еще не оглашала.

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