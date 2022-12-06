Иван Краско сообщил, что худрука Театра имени Комиссаржевской забрали в реанимацию

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Виктора Новикова госпитализировали с инфарктом. Он занимает пост художественного руководителя петербургского театра более 30 лет.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков оказался в реанимации. Об этом «Невским новостям» рассказал народный артист РФ Иван Краско, который проходит обследование в той же клинике.

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По словам звезды фильма «Сын полка», Виктора Новикова госпитализировали с инфарктом.

«Но ему уже легче», — отметил Краско.

В Театре имени Комиссаржевской пока никак не прокомментировали эту информацию, так как «не имеют полномочий».

Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачев Саратовской области. В 1960-м окончил школу, год отработал санитаром местной Областной клинической больницы. Затем поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где получил специальность театроведа.

В 1968-м начал работать в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской заведующим литературной частью, с 1991-го является художественным руководителем театра.

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