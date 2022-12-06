«Проблеск разума»: политолог о признании в Польше ошибки в отношении России

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Польская республика могла бы получать огромную выгоду от соседства с РФ, но предпочла стать ее врагом.

Политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал для 5-tv.ru публикацию в польском издании Myśl Polska, в которой говорится о том, что Польша допустила геополитическую ошибку, сделав ставку на противостояние с Россией.

«Редкая достаточно для представителя Польши разумная аналитика», — отметил эксперт.

По словам Светова, будучи многовековым соседом России и имея с ней общие славянские корни, историю, и схожие языки, Польша могла бы получить множество выгод от своего положения. Однако вместо этого Польша избрала себе позицию главного врага России, и после того, как прекратила свое существование социалистическая польская народная республика, взяла курс на отказ от нормальных отношений с РФ.

«Польша стала считать себя наместником США в Европе, через которого американцы реализуют свои военно-политические стратегии. Польша стала центром, куда идет оружие от США для киевского режима, она сама покупает огромное количество американского оружия, в первую очередь танков. То есть Польша стала себя идентифицировать как место, откуда США дают отпор России», — отметил Светов.

По его словам, было бы полбеды, если бы Польша просто отказалась от контактов с Россией в области экономики, науки, культуры, искусств, но ведь она объявила себя военным противником России. А это уже ставит вопрос о существовании страны в случае конфликта РФ и США.

«Они должны задумываться, что в случае конфронтации США и России от Польши ничего не останется. Но они с легкостью играют в эту враждебность и видят свою роль только в одном: как можно больше навредить России, как можно глубже разорвать и опорочить наши отношения. Вот об этом, я думаю, разговор в этой статье», — резюмировал Светов.

По мнению политолога, в нынешней политической элите Польши нет людей, способных рассматривать отношения с Россией с позиций добрососедства, а не через призму оголтелой русофобии. И премьер-министр Матеуш Моравецкий, и президент Анджей Дуда агрессивно настроены по отношению к России. Более того, приходящие им на смену молодые польские политики придерживаются таких же взглядов. Поэтому уповать остается только на разум польского народа, считает Светов.

«До тех пор, пока польское общество, польский избиратель не скажет: „Нам надоела ваша вражда“, никаких перемен не произойдет», — заключил политолог.

Издание Myśl Polska написало, что, сделав ставку на противостояние с Россией в конфликте на Украине, Польша не оставила себе места для маневра. Теперь она не может даже сделать шаг назад и вынуждена исполнять чужие стратегии в ущерб собственным интересам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский политик, экс-помощник президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен со страниц журнала The American Conservative призвал власти США сосредоточиться на интересах американцев и отказать Киеву в поставках оружия, предоставив возможность «продолжать борьбу без американских боеприпасов».