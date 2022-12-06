Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН

Алексей Хитров 69

Постпред РФ при ООН Небензя покинул зал перед выступлением представителя Украины

Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Российский дипломат отказался выслушивать «желчное красноречие» украинского коллеги.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы. Видео в своем Telegram-канале опубликовало РИА Новости.

Свое решение Небензя пояснил тем, что не собирается выслушивать «желчное красноречие» украинского коллеги.

«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство высокого уровня украинской дипломатии», — заявил российский постпред.

Напомним, во время своей речи Небензя заявил о созыве Россией заседания СБ ООН 9 декабря из-за поставок Западом оружия Киеву и его дальнейшей продажи по всему миру.

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке», — отметил дипломат.

В числе прочего Небензя отметил, что в контрабанде и отмывании денег за счет поставок Киеву участвуют транснациональные преступные группировки, а «коллективный Запад», несмотря на огромный урон, продолжает поддерживать Украину и их преступления.

В свою очередь Кислица регулярно оскорбляет российских дипломатов своими выходками. Ранее он показал представителям ООН из РФ непристойный жест, а до этого перешел на личности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Василий Небензя прокомментировал инициативу ЕК о создании «трибунала по Украине».

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