Мэр Кривого Рога сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры

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Укротеррористы день за днем бомбят ДНР и ЛНР. Жестокость преступлений признают уже даже «партнеры» Незалежной.

Ракетный удар нанесен по важному объекту инфраструктуры Кривого Рога, расположенного в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил мэр региона, опубликовав заявление в Telegram-канале.

«Удар по объекту промышленной инфраструктуры», — уточнялось в заявлении.

Как следует из данных официального ресурса по оповещению, в самом городе и в Днепропетровской области воздушная тревога не объявлялась. Детали случившегося уточняются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о проведении заседания Совбеза организации из-за поставок оружия Киеву.