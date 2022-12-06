«Соврал в графе о религии»: могут ли Галкина* реально лишить израильского гражданства
Эксперт рассказал, как Галкин* мог обмануть израильского консула
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
По словам эксперта, артиста и всю его семью, включая даже детей, могут лишить израильского гражданства.
Аллу Пугачеву и признанного в России иноагентом Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства. Сегодня стало известно, что они могли получить его незаконным путем.
Оказалось, что Галкин, который является евреем по матери, венчался с Пугачевой в церкви. А значит, для этого принял христианство. Закон в Израиле запрещает репатриацию евреев, которые сменили иудейскую веру на любую другую.
Зоя Шафрани из агентства репатриации в Израиль, рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru о том, могут ли теперь Галкина лишить гражданства.
По ее словам, на основании закона о возвращении, если человек (или его родственники, предки) сменили веру, то это автоматически лишает его права на гражданство.
«У Максима Галкина есть данные, что они и праздники праздновали православные, и венчались с Аллой Борисовной в церкви. Такая новость была и это точно известный факт», — говорит эксперт.
Шафрани добавила, что несколько лет назад, когда Галкин заполнял анкету в консульстве, он должен был заполнять поле «Вероисповедание». Этот пункт нельзя было оставлять пустым. И скорее всего, он написал там «Атеист», считают в агентстве.
Главное — ничего не скрывать и подтвердить, что данные верны. Однако уже после заполнения анкеты и получения гражданства, Галкин мог выкладывать снимки из православной церкви. Соответственно, он мог обмануть консула.
«Точно консульство может поднять его анкету, и посмотреть, что он в этой графе написал. Уже на основании этого лишить его гражданства», — заявила Шафрани.
Так что же может сделать в этом случае российский музыкант?
«Он может пойти в суд, если у него есть какие-то доказательства, то попытаться доказать эту историю, что, например, он не был раньше православным, но сейчас он православие принял. Но это тоже легко доказывается, например, если у него есть фотография с крестиком, где он в проруби купается, или красит яички на пасху. То тут уже ничего делать то и не нужно», — заявил эксперт.
Также, по ее словам, лишить гражданства вполне могут всю его семью.
«Если его лишат, то она (Алла Пугачева), по идее, тоже может лишиться гражданства, и их дети в том числе», — заключила Шафрани.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как знаменитая российская певица Алла Пугачева, сбежавшая за границу на фоне спецоперации, высказалась о том, как она воспринимает травлю ее семьи со стороны общественности.
* — признан иноагентом в РФ.