Военный эксперт объяснил, почему Венгрия отказывается обучать солдат Украины: все сложно

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Будапешт демонстративно отказал в помощи Киеву, заявив, что «хочет двигаться к миру».

Венгрия и Украина имеют исторически сложные отношения, поэтому Будапешт уклоняется от выполнения, а то и блокирует различные инициативы ЕС и НАТО в поддержку Киева. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина в свое время повела себя очень некрасиво в отношении прав венгров в Закарпатье — начались гонения на них, несправедливое давление. Из-за этого сейчас Венгрия ограничивает себя в поставках оружия Украине, отправляя только гуманитарную помощь, и не участвует в подготовке украинских солдат», — отметил Кнутов.

В свою очередь Украина тоже предъявляет претензии Венгрии из-за того, что та выдает свои паспорта венграм, проживающим на территории украинского Закарпатья. Киев считает, что Будапешт таким образом готовит «тихую» аннексию той часть Незалежной, которая в 1939 году перешла в состав Украинской ССР.

«Поэтому отношения исторически напряженные, и Будапешт любые проекты, связанные с поддержкой Вооруженных сил Украины, не одобряет и выступает категорически против них», — резюмировал Кнутов.

Он также напомнил, что Венгрия часто занимает позицию, не соответствующую взглядам Брюсселя, и проводит в Евросоюзе относительно самостоятельную политику — примерно так же, как Турция в НАТО. В частности, премьер-министр страны Виктор Орбан открыто выступает за сохранение сотрудничества с Россией, по крайней мере в области энергетики.

«На днях он высказался за то, что нужно сворачивать санкции против России, потому что они ведут к краху ЕС и экономик европейских государств. Так что у Венгрии очень особое отношение ко всему, что связано с Евросоюзом», — отметил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия отказалась обучать у себя солдат Вооруженных сил Украины. Госсекретарь МИД страны Тамаш Менцер заявил, что Венгрия «хочет двигаться не к войне, а к миру». Следом Будапешт заблокировал выделение Украине 18 миллиардов евро от ЕС в 2023 году.