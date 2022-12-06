В короля Британии Карла III второй раз за месяц бросили яйца

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На этот раз британский монарх подвергся атаке в городе Лутон недалеко от Лондона.

В короля Великобритании Карла III во вторник бросили яйца во время прогулки по городу Лутон графства Бедфордшир недалеко от Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что полиция задержала злоумышленника, а сотрудники службы безопасности увели монарха подальше от собравшейся на месте инцидента толпы горожан. Позднее Карл III возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

Напомним, 9 ноября с британским королем произошел аналогичный случай. Тогда Карла III и его супругу Камиллу в ходе их первой поездки по стране в качестве монаршей четы закидали яйцами на церемонии открытия памятника Елизавете II в Йорке.

Ни одно яйцо не попало в супругов, а те не подали вида, что заметили атаку. Полиция же быстро скрутила нарушителя, который, пока его вели в участок, выкрикивал обвинения в адрес британской монархии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заболеванием, из-за которого скончалась королева Великобритании Елизавета II стал рак костного мозга.