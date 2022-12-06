В Петербурге нашли «ту самую» главную елку для празднования Нового года
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына ; 5-tv.ru
Жители Северной столицы увидят праздничную красавицу на Дворцовой площади в ближайшие дни.
В заснеженном лесу под Петербургом сегодня срубили главную елку Северной столицы, которая украсит Дворцовую площадь.
Высота символа Нового года — 23 метра. В операции в лесничестве задействовали тяжелую строительную технику.
В Петербург новогодний груз прибудет в ближайшие дни, доставку осуществят ночью, когда на дорогах будет свободно. Огни на елке зажгут 20 декабря.