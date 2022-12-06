Под Красноярском нашли четырех человек, пропавших на катере на таежной реке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; 5-tv.ru

Капитан судна планировал доставить двоих пациентов в отделенную больницу. В итоге — все едва не погибли.

Спасательная операция в Красноярском крае — там пропал катер на воздушной подушке, который вез в больницу двух пациентов. Судно попало в сильную пургу, в условиях нулевой видимости водитель перепутал направление реки и оказался почти в 100 километрах от ближайшего населенного пункта. Вдобавок — кончилось топливо.

Поиски начали сотрудники больницы, куда пациенты не прибыли вовремя. На поиски также отправили полицейских, те и нашли судно. Сейчас водитель катера и его пассажиры в безопасности и тепле, им ничего не угрожает.