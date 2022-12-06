Путин дал правительству ряд поручений по итогам совещания

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Кабмину предстоит решить сразу несколько важнейших задач.

Президент сегодня дал ряд поручений правительству. Так, кабмину надо будет до 15 апреля доложить о мерах по повышению доступности для россиян легковых автомобилей. А также представить предложения об изменении тарифов — на перевозки контейнеров в порты Дальнего Востока и северо-западных регионов.

Еще одно поручение касается облегчения процедуры внесудебного банкротства для людей, попавших в сложную финансовую ситуацию. Теперь, эта возможность будет также у пенсионеров и женщин, находящихся в декретном отпуске.

Кроме того, президент распорядился повысить вдвое, с 500-сот тысяч до миллиона рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство. При этом, минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 до 25 тысяч рублей.