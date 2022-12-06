Ольга Бузова показала новогоднюю елку в доме: не хватает только одного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость не стала сама украшать дерево, а обратилась за помощью к дизайнерам. Правда, не все фолловеры оценили результат.

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото своей новогодней елки. Праздничное дерево в доме знаменитости — до самого потолка, украшают его елочные игрушки в белых, золотистых и синих тонах. Правда, над всем этим убранством поработала не сама певица, а дизайнеры, призналась она.

«Какую же невероятную елку мне украсили», — написала ведущая «Дома-2».

Ольга Бузова похвасталась новогодней елкой в своем доме; Instagram* / buzova86

На фоне елки позирует и сама телеведущая, нарядившись в праздничную пижаму и взяв на руки четвероного друга. Но подписчики, как всегда, нашли к чему придраться: кому-то наряд елки показался безвкусным, кому-то — неестественным. Некоторые сочли, что знаменитость на фоне красивой картинки выглядит одинокой — ни избранника, ни детей.

«Ничего настоящего, абсолютный перебор»;

«А самой красить елку слабо?»;

«Нее, лучше, чем самой нарядить с сыном и детьми ничего нет»;

«Собачка и елочка — это хорошо, но ребеночка уже не хватает»;

«Полнейшая безвкусица», — не сдержались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова заявила о желании выйти замуж до конца 2022 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.