Пугачева заявила о травле своей семьи: «Господи, прости этих жалких тварей»

Алла Пугачева жестко ответила всем, кто травит ее семью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По словам артистки, «продажные твари» не ведают, что творят и их нужно просто простить.

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, сбежавшая за границу на фоне спецоперации, высказалась о том, как она воспринимает травлю ее семьи со стороны общественности.

Артистка выложила снимок, с видом из ее окна на голубое небо и пальмы, добавив:

«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: „Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят“. Вот и все. Всем привет!»

Instagram* / alla_orfey

В конце сентября Алла Пугачева уехала вместе с семьей в Израиль. После переезда она сменила гражданство и закрыла все свои компании в России. Однако многие продолжают находить разные источники ее доходов в России.

Также недавно стало известно о том, что счета российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* были заблокированы на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Пугачеву заподозрили в сборе средств для фонда Елены Зеленской.

* — признан иноагентом в РФ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.