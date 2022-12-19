SHAMAN объяснил популярность песни «Встанем» за рубежом

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В YouTube можно найти множество роликов с западными блогерами, которые приходят в восторг от патриотической композиции, даже не зная слов.

Сделавшая популярным певца и музыканта SHAMAN (Ярослав Дронов) песня "Встанем" давно уже прорвала границы и набирает популярность среди западных слушателей. В YouTube можно найти множество роликов с западными блогерами, которые приходят в восторг от патриотической композиции, даже не зная слов.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко SHAMAN объяснил причины популярности за рубежом своего главного хита.

На самом деле все очень стремительно развивалось в YoyTube. Я обратила внимание именно на реакцию западных ребят, которые любят разбирать наши песни. И что мне в них больше всего зацепило то, что они не знают текста песни «Встанем». Это только сейчас со временем стали появляться ролики с переводом.

Это я загружаю, чтобы они когда смотрят, они еще могли понимать, о чем.

А тогда, еще в феврале, в марте еще не было этих роликов и был чисто на чистом русском языке. Меня поразило именно то, что они не знают текста. Там все-таки лаконично не клипа нет ничего. Просто стоит певец у микрофона. Но у них в нужных моментах цепляют эмоции.

Мне кажется, что музыка — это голос Бога. А голос Бога он не имеет какого-то конкретного языка. Это язык, который понятен, доступен всему миру. Поэтому если там есть искра Божья, то она долетит и пробьет все преграды на своем пути. И здесь уже не важно, какие-то языковые барьеры — это не важно. Это эмоция, она очень сильная, она заставит сердца людей по всему миру биться. Главное, чтобы это было честно.

Что касаемо отмены русской культуры за рубежом, сейчас потихонечку, мне кажется, начинает что-то откатываться назад.

Да, оттепель.

Папа Римский заявил о том, что невозможно жить без Достоевского. А недавно тут Байден удивил на саммите G20, сказал много интересных вещей и, увидев оператора Первого канала, сказал: «Да мне все равно, кто он русский или не русский. У него бицепсы больше, чем моя голова». Он был под таким впечатлением, что забыл о русофобии. Почему? Это како-то помутнение?

Ну, сложно сказать. Это такие большие, в общем-то, темы, и большие вопросы, в которых просто так вот сейчас с кондачка и не разберешься. Я думаю, время все расставит по своим местам. И для меня лично всегда то, как я родился. Я родился в России, здесь я жил, живу и буду жить дальше, работаю, даю концерты радую, надеюсь, людей со своей музыкой.

Это самое главное. Люди меня понимают на моих концертах, слава богу, слава богу, аншлаги. Поэтому здесь я не могу сказать, что будут какие-то… Ну, посмотрим. Мне, правда, сложно говорить на такие глобальные темы, что я, в общем-то, занимаюсь музыкой, занимаюсь своим делом. Надеюсь и надеюсь, люди мне за это благодарны.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».