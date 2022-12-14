SHAMAN о своей благотворительной деятельности: «Лучше по делам оценивать»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Среди зрителей на концертах очень много детей с ограниченными возможностями. При желании они принимают участие в «народном караоке».

Добрые дела любят тишину. Этого принципа придерживается и певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов). В беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко артист, говоря о благотворительности, скромно признался, что ему важно дарить людям счастье.

Как появилась идея устроить народное караоке?

Эта идея вообще не новая. Я это уже делал на тех же самых заказниках. Почему бы не сделать это на сольных концертах?

Часто расходится видео, когда неожиданно прямо голоса среди людей, которые поют.

Это здорово. Россия богата талантами. Почему бы нет? А тем более люди, которые приходят ко мне на концерты, зачастую они сами с профессиональным музыкальным образованием, поющие. Поэтому да. Это бывает достаточно частое явление, что люди очень хорошо поют.

На концерте были ребята с ограниченными возможностями, часто приходят такие?

Пытаюсь дарить людям счастье, чтобы запомнили. Ну… И я не очень люблю какие-то вещи афишировать. Мне всегда сложно говорить на эти темы. Я предпочитаю молчать и делать дела молча, чтобы, как сказано: чтобы правая рука не знала, что делает левая (Евангелие от Матфея — Прим.ред.) Поэтому да. Ну, я как-то вот внутри у меня все… Так… Ну, сложно мне подбирать слова. Но лучше по делам оценивать.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».