SHAMAN признался в страсти к приготовлению еды

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Певец и композитор отмечает, что лучше его самого любимый завтрак никто не готовит.

Плотный график знаменитости может лишить и любимого увлечения. Об этом в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко рассказал поэт и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов).

Ты сам готовишь?

Очень это дело люблю. Но сейчас, сейчас… Я считаю, что вот завтрак, который мне приносят, я лучше все готовлю. Вот лучше меня пока завтрак для меня еще пока никто не приготовил. Потому что, во-первых, почему-то вот овсянка моя любимая, они все выбирают эти хлопья быстрого приготовления. В них как-то особо пользы нет никакой. У меня это прям такой был наш традиционный геркулес, прям крупные такие зерна, монастырские. Они фактически такие мюсли получаются. И они не разварены. И вот от них реально прям польза. Я их там на воде делал отлично.

И яичницу. Все почему-то готовят ее на быстром огне. Это огромная ошибка. Надо делать яичницу на медленном огне, потому что она получается без вот этой дурацкой корочки снизу. Да, это больше времени. Но это на вкус очень сильно влияет. Ты прямо на медленном огне ешь, она прямо как прямо легкое тает. Ну, короче говоря, есть свои секреты. Пока я ни в одном городе мне не приготовили лучше, чем я.

Супруге тоже готовишь яичницу с кашей?

Не, она это не ест. Я же вообще и себе сейчас уже не готовлю. Мы сейчас на доставках. Что я, что она. Потому что мы оба занятые люди. Нам просто проще заказать в этих контейнерах еду и просто ее есть. Ну, потому что уже все времени на еду не остается. Хотя раньше я вот с удовольствием вообще готовил. Мне это нравится, но я умею это делать. У меня получается. И что самое главное у меня к этому страсть.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».