Мистерия образа: SHAMAN раскрыл тайну своих движений на сцене

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Автор хита «Я русский» признался, что язык тела помогает ему рассказывать аудитории историю, а не просто петь.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что необычные сценические движения помогают ему поддерживать образ. Загадочными позами и жестами он оправдывает свой псевдоним для зрителя. Об этом он сообщил в беседе с автором и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Что значат твои уже фирменные движения и немного философская поза?

Это мистерия. Надо же как-то оправдывать свой псевдоним. Все мои сценические движения –это то, как на меня влияет музыка, это продолжение моего голоса. Вся моя пластика, вся жестикуляция — это язык тела. Я пою и продолжаю своими конечностями.

А ты видел, что в интернете язык твоего тела уже изучают практически на научном уровне? На YouTube есть человек, который занимается изучением движений, жестов, мимики. Там есть целый часовой фильм.

Часовой?! Прикольно. И чего говорят?

В нем разбирают подетально мимику, жесты, поворот головы или взмах руки. Говорят, кстати, очень много хорошего, практически все. Оправдывают каждое твое движение и очень хвалят.

Я посмотрю.

Полную версию интервью с главным открытием ушедшего года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».