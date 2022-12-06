Не написано пером, но не вырубишь топором: ТОП нерушимых негласных правил на войне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Историк объяснил разницу интуитивных правил на поле боя в Европе и на Востоке и значение наполеоновского этикета для армии Кутузова.

Военный специалист и историк Александр Широкорад в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru назвал нерушимые правила войны, которые не прописаны в документах, но долго действовали, а иногда и действуют до сих пор на поле боя.

Эксперт отметил, что негласные традиции действуют еще с времен средневековья. К примеру, в Европе считалось неправильным трогать мирное население.

«Были определенные традиции со времен средневековья, например, не было принято трогать мирное население — во-первых, это было технически легко сделать — нельзя было ошибиться: военного ты убиваешь или гражданского», — подчеркнул собеседник.

На Востоке же традиции были более суровыми, добавляет он. Там практиковались два способа ведения войны.

«Первый — захват земли с населением и второй - без населения. Захват без населения предусматривает полное уничтожение мирного населения. Как вели себя, например, монголы в Средней Азии. А потом уже, в более позднее время, американцы вели войну с индейцами на уничтожение; англичане уничтожили всех, почти всех, аборигенов Австралии и жителей Тасмании, а Тасмания по размеру больше Голландии», — вспомнил историк.

Еще одна важная особенность ведения боя — «договорняки». В этом смысле хороший пример, считает эксперт, противостояние военачальника Красной армии Фрунзе и одного из главных руководителей Белого движения Врангеля во время Гражданской войны.

«Почему Врангелю, например, удалось полностью увести свою армию — взяли перекоп и на два-три дня остановились. Почему был „договорняк“ между французами и Фрунзе. <…> Они унесли, что хотели, и в условиях мирного времени Врангель увел свои войска в Константинополь», — напомнил эксперт.

Неприменение химического оружия во Второй мировой — тоже пример «договорняка», считает историк. Пускать в ход его боялись не только из-за международных норм права, но и из-за страха ответных мер.

«Например, немцы изобрели газ, который глушил двигатели самолетов, распыленный, но он оказывал вредное действие на человека, и немцы испугались, что Германию забросают отравляющими веществами. <> Иногда даже города не обстреливали, но тоже не из-за Конвенции, а где-то кому-то невыгодно было», — отмечает эксперт.

Вспомнил собеседник и события Отечественной войны 1812 года. Тогда, отмечает Широкоград, у Наполеона была возможность превратить в пепел всю армию Кутузова, но французский император, известный самыми амбициозными планами, вдруг вспомнил про этикет.

«Наполеон мог уничтожить армию Кутузова элементарно, под Москвой армия Кутузова растянулась через всю Москву, деревянную, вся армия вошла в деревянную Москву. У наполеона тогда была оперативная конница — мог бы зажать с севера, атаковать с юга и подожгли бы, вся армия Кутузова сгорела бы в Москве. Но Наполеон сказал, что это не этично», — привел пример историк.

Если даже в такой момент император не мог забыть про этику, то республиканцы во время обороны Мадрида в 1936 году — одного из основных событий гражданской войны в Испании — не могли пожертвовать сном.

«Такой случай был в начале осады Мадрида: республиканцы, особенно анархисты, воевали целый день с франкистами, а потом считали допустимым уехать на электричках провести ночь, а потом опять воевать», — рассказал эксперт.

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