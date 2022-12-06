Российские военные уничтожили свыше 80 боевиков ВСУ при попытках контратак в селах ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia;Минобороны РФ

Украинские националисты несут огромные потери. Только за ноябрь — свыше 8000 боевиков.

Армия России провела наступление на краснолиманском направлении. По итогам были заняты выгодные рубежи и новые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заговорил об итогах конфликта на Украине.