В Венгрии и Чехии разочаровались в украинских беженцах вслед за британцами

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen; 5-tv

Жители Соединенного Королевства все чаще отказывают приехавшим из Незалежной в крыше над головой. В этом с ними становятся солидарны и европейцы.

В Великобритании к энергокризису добавилась еще одна проблема. Более двух тысяч украинских беженцев остались без крыши над головой.

Местные жители стали массово отказывать им в помощи, несмотря на компенсации, которые обещали семьям, принимающим украинцев. Число бездомных в Королевстве уже выросло на треть и, как ожидается, в ближайшее время еще увеличится.

Недовольство ситуацией с беженцами нарастает и в других странах Европы. Даже там, где всегда лояльно относились к мигрантам. Это показал последний опрос. Ну а меньше всего украинцам сейчас рады в Венгрии и Чехии.