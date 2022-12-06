Фото: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru

«Коллективный Запад» отказывает поддерживать Незалежную себе в убыток.

На неэффективность и даже вредность антироссийских санкций обратили внимание и в Венгрии. Премьер Виктор Орбан призвал пересмотреть европейскую политику в отношении нашей страны и поддержал Эммануэля Макрона. Ранее Президент Франции высказал мнение, что конфликт на Украине по-разному сказывается на ЕС и США.

«Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции», — отметил Орбан.

И на этом фоне в МИД Венгрии заявили, что страна не будет заниматься подготовкой украинских военных. Будапешт хочет двигаться не к войне, а к миру, подчеркнули в Будапеште.

Кроме того, Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на 18 миллиардов евро. «Коллективный Запад» отказывает поддерживать Незалежную себе в убыток.