ВСУ выпустили по Донецку 14 ракет из РСЗО «Град» за две минуты

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Националисты били по столице ДНР хаотично, без разбора и в людные места. Есть погибшие и пострадавшие.

Сегодня утром украинская армия возобновила массированный огонь по Донецку. Вновь под ударом оказался самый центр города. За две минуты туда прилетело 14 ракет реактивной системы «Град». ВСУ обрушили на столицу региона, в том числе, тяжелую артиллерию — бьют целенаправленно в жилые и густонаселенные районы. В результате обстрелов без электричества остались больше трех тысяч жителей. Военкор «Известий» Александр Сафиулин продолжит.

На кадрах последствия очередного прилета — сильнейший пожар. Расчеты спасателей стараются все потушить. А это дом по адресу Артема, 104. Накануне попадание пришлось прямо в жилой дом. Как мы видим выбило остекление. Сейчас местные жители и коммунальщики пытаются устранить последствия.

В Донецке так после каждого прилета. Жители изучают остатки снарядов и ракет, чтобы понимать, чем по ним стреляют и как от этого спасаться. На первом этаже в доме — детский сад. Воспитатели убирались все утро. Взрывной волной выбило окна, засыпало кровати.

«Был прилет. Какого снаряда — не знаю. Это спальня, вот что получилось — вся спальня была в стекле. Мы убрали матрасы. Стенка пострадала», — рассказала сотрудница садика.

Накануне первые снаряды со стороны ВСУ ударили по Донецку. Били хаотично, без разбора, в людные места. Первая точка прилета — торговый центр «Донецк Сити». Здание сильно пострадало, вдали один из погибших. Человек просто стоял на переходе, ждал, когда загорится зеленый. Других обстрел застал буквально в дверях.

Следующая точка — буквально в несколько километрах от места первого обстрела. Снаряды «Града» вновь легли по жилым кварталам. Одна из ракет попала в квартиру на пятом этаже. Задета одна из комнат, стеклопакет вырвало. А это уже улица Розы Люксембург — тоже центр. К счастью, в этом доме обошлось без погибших. Большинство были на работе.

От места одного обстрела до другого в некоторых случаях всего один-два километра. ВСУ бьют точечно, после каждого залпа корректируют и запускают ракеты вновь — таким образом покрывают огромную территорию.

Всего от обстрела формирований Украины пострадали восемь человек, четверо погибли. Сегодня с утра в некоторые районы города летят снаряды.