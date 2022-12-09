Чего боится певец SHAMAN

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Страхи есть у каждого в нашей жизни. Но какие они, зависит от нас самих.

Специалисты определяют страх как возникающую в период опасности эмоцию. Причем из объем и силу каждый человек определяет самостоятельно. И здесь наперед выходит самообладание и работа над собой. Люди творческие живут в особом мире эмоционального восприятия, зачастую они его более тонко чувствуют. А увеличение популярности требует еще большего самообладания и проработок.

О том, чего боится и как работает со страхом в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко рассказал с каждым днем набирающий все большую популярность певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов).

А чего боимся? Есть страх?

Чего боимся? Ну, чего-то такое. Знаете, я стараюсь гнать вообще от себя это чувство, потому что все-таки страх — это такая трусость. По мне, так… И стараюсь как-то держать под контролем какие-то вещи, страхи. Понятно, что как у любого другого нормального человека есть какие-то страхи, но если так уж какие-то. Но знаете, если так несерьезно отвечать. Ну, какие-то такие, знаете, кто-то напугал из-за угла. Вот это, может быть (смеется — Прим.ред.) Вдруг, вздрогнул. Или, знаете, как, когда фильм ужасов смотрим такой напугают и вот ты так же как-то немножко реагируешь. Но, повторюсь, стараюсь какие-то основные страхи держать под контролем.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».