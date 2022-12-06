Поиски продолжаются: новые данные о последствиях взрыва в Нижневартовске

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба администрации Нижневартовска; 5-tv.ru

В результате трагедии скончались восемь человек. Среди них есть несовершеннолетние.

Количество погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до 8 человек. В больницах остаются пятеро пострадавших. Работы в многоэтажке — на 15-градусном морозе продолжаются уже двое суток, ведут их крайне осторожно — есть угроза новых обрушений.

Но, при этом, спасатели нашли возможность пустить людей в уцелевшие квартиры. Корреспондент «Известий» Анатолий Харитонов с последними новостями с места ЧП.

По сути, весь второй и первый этажи, заваленные панелями, превратились в могилу. Именно там находят погибших. Точное количество пока неизвестно. Работы продолжаются, отметил сотрудник МЧС.

Жительница дома 6а на улице Мира — Любовь Гриценко — после трагедии числилась пропавшей без вести. Сегодня утром ее нашли под завалами. Соседи рассказывают: незадолго до взрыва женщина гуляла во дворе со свои трехлетним сыном Всеволодом.

«Недавно обнаружили тело ребенка. Сын это Любови Гриценко или нет, пока не понятно. Работают следователи, проводят опознание», — пояснил журналист.

По основной версии, в доме взорвался газовый баллон. Основные претензии у Следственного комитета к компании «Арт-сервис», которая заправляла емкость.

«По словам экспертов Ростехнадзора, проверки фирм по заправке газовых баллонов, объявленные по всей стране, безусловно, сделают сервис безопаснее. Но контролировать каждого, кто в бытовых или промышленных целях использует емкости, например, с пропаном, невозможно. Главное, чтобы люди соблюдали правила хранения», — добавил Харитонов.

Утром людям разрешили забрать вещи. Их пускают в квартиры только в сопровождении спасателей. Пришла сегодня и Ирина Орлова. Женщина прожила в этом доме почти 50 лет. По образованию она инженер, проектировщик. Говорит, что дом можно отремонтировать.

Отстроят подъезд заново или дом придется снести, пока неясно. В Нижневартовске ждут экспертов из Екатеринбурга. Они привезут специальное оборудование, с помощью которого определят, насколько прочны их бетонные конструкции.