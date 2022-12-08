SHAMAN: Все, что я не получаю от жизни, реализовываю в творчестве

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Певец и композитор признается, что музыка помогает получить необходимую компенсацию, чтобы ощущать себя полноценным человеком.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) глубоко увлеченный творчеством человек. Вся его жизнь — это музыка и поэзия. О том, как сохранить в балансе жизнь и искусство знаменитость рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Мне кажется, это никогда такого не было. Да и периода никогда такого не было.

А порыв какой-то эмоциональной влюбленности? Эмоционального всплеска?

Все мои эмоциональные порывы я воплощал в творчестве. Вот у меня есть моя отдушина, где я могу делать все, что мне заблагорассудится. Темы в песнях, какие-то фантазийные мысли, какие-то сюжеты, придуманные истории, какие-то свои режиссерские задумки. Вот все, что я от жизни не получил, не дополучаю или еще как-то, я выражаю и могу выражать это в музыке. И таким образом у меня происходит компенсация, и я ощущаю себя полноценным человеком из-за этого. Но при этом это все происходит как бы в музыке. У меня моя… То есть, как бы, с одной стороны, вроде как и не в жизни, да? В творчестве.

Если говорить о любви и о семье, ну, в любом же творчестве как раз песни о любви тем трогательнее, если ты пострадал это сам или нет?

Ну, конечно, бывают моменты, конечно, как и у всех людей, когда какие-то, ну, неурядицы, что-то там не ладится, повздорили немножко. Но я к этому отношусь, знаешь как Соломон. «Все пройдет, и это тоже пройдет» на кольце с другой стороны, было написано.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».