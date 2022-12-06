В Минобороны РФ сообщили о возвращении из плена еще 60 солдат

В Россию из украинского плена вернулись 60 военных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Теперь солдат ждет лечение и полноценные курсы реабилитации.

Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнопленных ВС РФ с Украины.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Солдаты были доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Теперь они пройдут лечение и реабилитацию в клиниках Минобороны РФ.

Каждому военному также оказывается необходимая психологическая помощь.

Ранее министерство обороны РФ рассказало, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров. Ведомство отметило, что пленным солдатам грозила смертельная опасность.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы.