Опубликован список погибших при взрыве в Нижневартовске

Рита Миронова 41
Опубликован список погибших при взрыве в Нижневартовске
Эксклюзив

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

По последним данным, жертвами трагедии стали десять человек, из них четверо детей.

Число трагически погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до десяти. В распоряжении 5-tv.ru оказался список восьми жертв трагедии.

  1. Руслан З.
  2. Всеволод Г.
  3. Илья Р.
  4. Вячеслав З.
  5. Елена К.
  6. Любовь Г.
  7. Ярослав Ш.
  8. Виктор З.

Еще четверо взрослых с травмами находятся в больницах.

Трагедия произошла в жилой пятиэтажке на улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек остаются пропавшими после взрыва в пятиэтажке Нижневартовска.

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