Опубликован список погибших при взрыве в Нижневартовске

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

По последним данным, жертвами трагедии стали десять человек, из них четверо детей.

Число трагически погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до десяти. В распоряжении 5-tv.ru оказался список восьми жертв трагедии.

Руслан З. Всеволод Г. Илья Р. Вячеслав З. Елена К. Любовь Г. Ярослав Ш. Виктор З.

Еще четверо взрослых с травмами находятся в больницах.

Трагедия произошла в жилой пятиэтажке на улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек остаются пропавшими после взрыва в пятиэтажке Нижневартовска.