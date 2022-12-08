От души: SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен

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Из-за подъема карьеры знаменитости на патриотической волне, некоторые засомневались, высказав предположение, что популярность спадет после изменения повестки.

После выхода таких треков, как «Встанем» и «Я русский» певца и композитора SHAMAN (Ярослав Дронов) стали называть исполнителем патриотических песен. На фоне этого стало возникать много рассуждений о том, что будет дальше?

В частности, продюсер Пашу (Павел Курьянов) высказал предположение, что ошеломительный успех SHAMAN понятен, так как его патриотические треки появились именно тогда, когда российская аудитория в этом особенно нуждалась, а его творческую судьбу теперь можно будет отследить по будущим композициям.

«Я думаю, когда тема песен поменяется, будет видно, как они заходят. Либо если изменится повестка», — подытожил продюсер.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко SHAMAN пояснил, как он видит свое творчество и нужно ли пробовать новые стили и направления.

Сейчас тебя ассоциируют именно с исполнителем патриотической музыки. Хотя мне кажется, что есть огромная лирика, которая была незадолго до этого. Есть огромное количество поклонников, которые помнят, любят и знают, есть в дальнейшем желание писать что-то именно о любви, о взаимоотношениях, немножко уйти от этой темы? Или пока сейчас лучше отказаться?

Для меня, понимаете, в чем дело. Для меня ведь это изначально были песни, которые я написал от всей души. То есть для меня как таковой жанр не важен. Для меня самое главное, чтобы это были честные песни. И вот дальше, допустим, та же самая песня «Вороны мои», которая вышла. О чем она? Она о внутренних переживаниях, о моих каких-то личных противостояниях, борьбы добра и зла внутри меня и сложно. Ну, то есть как бы философская, в общем-то, песня. Поэтому для меня важно, чтобы песни были честными. И какие они напишутся дальше только Бог знает. Я не могу сказать. Ну, будут писаться, какие-то мысли приходят. Я думаю, что песни будут разные. Главное, чтобы они были честные.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».