SHAMAN назвал Москву проверяющим на прочность городом возможностей

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Столица России — это всегда испытание, справляются с которым лишь сильные духом люди.

Певец и музыкант SHAMAN (Ярослав Дронов) приехал покорять Москву около десяти лет назад. О своих первых впечатлениях от столицы нашей Родины он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Какое было первое впечатление от Москвы, когда приехал?

Ну, сильный город, большой, незнакомый, холодный, но манящий. Город, который бросать тебе вызов — сможешь ли ты. Город, который проверяет тебя на прочность — выдержишь ли. Ну, одним словом, город-герой! Мне нравится. Мне очень комфортно в этом городе. Несмотря на всю ту суету, несмотря на беготню. Все равно именно в Москве есть, скажем так, не зря его называют — город возможностей.

Хотя сейчас, допустим, я понимаю, что у меня если с собой моя студия звукозаписи перевозная, то я могу делать аранжировки, то я это делать могу, в принципе, вообще в любой точке мира. Вот я вчера буквально перед сном поужинал, сел и сделал половину аранжировки новой песни.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».