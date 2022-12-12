SHAMAN о родном городе Новомосковск: Не разрешаю себе надолго туда приезжать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Ярослав Дронов уехал из родного города почти десять лет назад, но воспоминания юности он забрал с собой.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) родился в тульском городе Новомосковск с богатой историей. К слову, и сам музыкант увлекается ей в редкие минуты свободного времени.

О родном городе и о том, почему он туда не разрешает себе надолго приезжать автор хитов «Встанем» и «Я русский» рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Есть какие-то города, которые особо нравятся и в которые хочется по-особенному приехать? Отзывается чем-то в душе.

Ну, конечно, в первую очередь — это мой родной город Новомосковск, который мне удается, к сожалению, не так часто посещать, как бы мне этого хотелось. Но когда я приезжаю, у меня всегда такими воспоминаниями долетает — начало моей музыкальной карьеры, потому что именно там Дворец культуры, в котором, собственно, все начиналось, именно там мои рестораны, первые эксперименты. Именно там живут мои родители. И вообще такой ностальгический, в общем-то, город. Момент, когда ты туда приезжаешь, погружаешься в эти воспоминания.

Но не советую самому себе там надолго находиться в этих воспоминаниях, потому что денька другого хватит, а потом дальше. Лучше прошлым воспоминаниями не жить. Я говорил я и настоящим не живу, надо жить будущим.

Почему? Засасывает? Начинаешь боятся уехать из этого?

Если бы я боялся уехать, я бы не уехал. А так-то я уехал в 21 год из города. Девять лет назад я полностью уже уехал из Новомосковска. Даже десять почти.

Откуда такое название Новомосковск? Из-за этого путают очень часто. Думают, что ты из Москвы или из Подмосковья. Потому что город Новомосковск. Все немножко забывают, что это Тульская область.

Да, хотя город находится там километров 200-220 от Москвы, но в принципе не так далеко. То есть там на машине часа за 2,5 можно, в общем-то, легко добраться до города. А то, и за два, если быстро очень ехать.

Откуда название Новомосковск?

Ну, там вообще менялось, менялось часто название этого города. Раньше вначале это был город Бобрики. Граф Бобринский. А потом это был город Сталиногорск. Так я знаю, я знаю… Что ты думаешь, я историю города своего не знаю (Смеется Ярослав на попытку коллег подсказать — Прим.ред.) Сталиногорск. Потом уже Новомосковск. Раз уж я начал с Бобриков, то я уж точно знаю историю.

Раньше, кстати говоря, Новомосковск входил, ну, не знаю, как, по-моему, даже чуть ли не в тройку самых зеленых городов России. Ну, и сейчас можно в этом убедиться, особенно весной, когда приезжаешь в город, там очень много зелени, деревьев, растительности, кустарников всяких, клумбы, огромное количество. И это здорово. Ну, там воздух вкусный.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».