SHAMAN: продюсировать самого себя повелось естественным образом

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Какие бы слухи не ходили, на вопрос «кто продюсер» популярный певец всегда отвечает — Ярослав Дронов.

С момента появления на звездном небосклоне такого исполнителя как SHAMAN (Ярослав Дронов) до сих пор все задаются одним и тем же вопросом — кто продюсер? Кому пришло в голову создать столь яркий и точный образ, который появился так вовремя?

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко автор таких хитов как «Встанем», «Я русский» и «Вызов» рассказал, кто за ним стоит.

Очень интересный принцип подхода к работе. Вы являетесь собственным продюсером. То есть вот две такие личности есть. Есть Ярослав, который является продюсером SHAMAN. Это принципиально или так легче внутренне, когда ты сам себе продюсер, сам себе организатор? Это удобнее или это определенная невозможность пустить какое-то другое руководство в свою жизнь?

Так повелось естественным образом. Когда я осознанным образом ступил на путь музыки, мне было 15 лет, и мне всегда хотелось именно реализоваться как композитору, автору песен, именно, чтобы это был мой проект. И сделать такого персонажа, который бы при этом был максимально искренним, честным, потому что, собственно, этот персонаж состоит из меня самого. И в этом заключается в общем то волшебство, что это не проект, а это я сам. Но это просто разделение.

И за эти годы, мне вот 30 лет, за эти 15 лет моего пути я научился разграничивать, разделять сцену и жизнь. И то, что происходит на сцене, это же ведь, ну, скажем так, небольшой процент. А основная работа происходит как раз таки из тени, из жизни. Когда я пишу песни, обдумываю, какой будет следующий шаг, какой там будет сценарий у клипа, какой образ, какой костюм, какое движение, как лучше выйти, что сказать, с какой интонацией, как это подать, какой взгляд.

Я заметила, что ты очень много прорабатываешь подетально. Не только действия сценические, не только костюмы, не только подачу, но и саму музыку. Она всегда детально проработана до мелочей, до каждой даже полуноты.

Здесь огромную роль играет не только пение, вокальное исполнение, но еще и вот, что называется, на 360.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».