«Я становлюсь супергероем»: SHAMAN о перевоплощении и секрете образа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey, Сергей Булкин; 5-tv.ru

В жизни Ярослав Дронов интеллигентный и милый молодой человек, но выходя на сцену он на глазах преображается в рок-звезду.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) весной 2022 года буквально разорвал аудиторию хитом «Встанем». Перед публикой предстал красивый, слаженный молодой человек в черной коже и белыми дредами, который уверенно держится на сцене, заряжая зрителя небывалой энергией.

Все эти месяцы многие задавались вопросом о том, кто такой SHAMAN? Секрет образа Ярослав Дронов рассказал автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко во время гастролей в Казани. После чего съемочной группе удалось заглянуть за кулисы и оценить процесс преображения.

«Собственно говоря, SHAMAN это, скажем так, самая лучшая и концентрирована часть Ярослава Дронова, которая выходит как некая сущность из меня когда я выхожу на сцену, выступаю перед людьми. Это перевоплощение, я становлюсь таким супергероем. Потому что, конечно, на сцене и в жизни это абсолютно два разных человека. И, признаюсь честно, персонаж, который на сцене, это сложно назвать человеком, потому что все-таки сцена она… Ну, это такое для меня это место священное. И там просто кардинально перевоплощаешься.

А в жизни, как только ты выходишь со сцены, ты, в общем-то, превращается в обычного человека, который просто работает, живет и продюсирует SHAMAN», — пояснил Ярослав Дронов.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».