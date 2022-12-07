Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergeyl; 5-tv.ru

Для публичного человека важно найти уютное и комфортное место для отдыха, чтобы набраться сил для новых свершений.

Минималист в одежде и в быту. В интервью Светлане Шевченко в рамках спецпроекта «ОтЛичная жизнь» певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не любит красочных интерьеров и ярко освещенных помещений.

Мне главное, чтобы шторки были солнце непроницаемые. Честно говоря, не люблю никакой вид из окна. Мне лишь бы. Вообще лучше бы окна не было. Если бы мы были бы такие гостиницы, отели, где вообще нет окон, вообще бы для меня идеально было бы.

Я свет не очень люблю просто. Я очень люблю, когда горит какой-то ночничок. Лампочка одна, там источник света. Уютно. Причем и днем, и ночью. Какое-то такое состояние комфортное, чисто психологически. Потому что, как правило, не знаю, мне не очень нравится такой прямой солнечный свет, когда в комнате светло. У меня свет внутри! Этого хватает!

А как вообще любите, минимализм в интерьере?

Белые стены и потолок. Вот, картины это все это мне, честно говоря. То есть, если бы не было картин, не было бы вот этих выступов, вот этих рисунков, не было бы светильников. Просто была бы белая коробка с несколько, там, четыре-пять лампочек на потолке. И, допустим, такого цвета пол, нормальный. Идеально!

И диван или кровать. Что любите? Диван, кровать?

Нормально, кровать можно. Ну, вот там всякие лавочки, стулья, красное кресло — это все уже лишнее. Можно было бы, в принципе, обойтись реально, стол, пару стульев, кровать и все.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».