«Господи, помоги попасть в фанеру»: Лолита раскрыла секрет своего выступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица призналась, что на съемках пела не сама. Кто еще из звезд такое себе позволяет?

Певица Лолита призналась, что может выступать на сцене под фонограмму, в частности, на съемках каких-либо шоу. Как, например, новогодний «огонек» на федеральном канале.

На церемонии вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге певица рассказала о том, как проходил съемочный процесс новогодней программы. По словам Милявской, она пела под фанеру, как и остальные приглашенные звезды.

«Я, когда выхожу на сцену, обычно молюсь и говорю: „Господи, помоги, чтоб связки звучали и репризы были“. Сегодня я выходила и говорила: „Господи, помоги попасть в фанеру“. С этим сложно, это съемочный концерт, и он должен звучать. При таком количестве артистов это никакой не секрет, что здесь используется полная фонограмма, иначе каждый из нас не уместил бы свои коллективы и не хватило бы времени на настройку звука. Для качества делается использование фонограммы, поэтому я сегодня молилась, и, по-моему, у меня не всегда это получалось», — рассказала вокалистка в беседе с 5-tv.ru.

Лолита без стеснения раскрыла тайны непростого съемочного процесса, но отметила, что не уходит от живого звука.

«Я честно говорю, а те кто, ходит ко мне на концерты, они знают — живьем можно там послушать», — подчеркнула Милявская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита обязала организаторов ее концертов обеспечивать дежурство скорой помощи.