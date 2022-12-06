Настоящий Восток: рецепт удона с курицей в паназиатском стиле от шефа Ивлева
Шеф Ивлев раскрыл рецепт идеального удона с курицей в паназиатском стиле
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Baldwin; YouTube / IVLEV CHEF;
Знаменитый повар раскрыл секреты «сложного» блюда ресторанного уровня. Пальчики оближешь!
Любителям паназиатской кухни шеф-повар Константин Ивлев предлагает универсальный рецепт лапши с курицей и овощами, где мясо можно заменить на креветок и кальмаров. Получится ароматное, пряное, вкусное и одновременно легкое блюдо для летнего стола. Для приготовления лучше использовать вок, но можно справиться и без него – на помощь придут сотейники и сковородки.
Ингредиенты
- Пшеничная лапша (удон или Соба) – 100 граммов;
- куриные бедра (мякоть) – 120 граммов;
- масло растительное – 60 миллилитров;
- лук красный – 30 граммов;
- брокколи – 40 граммов;
- мини-кукуруза – 2 штуки;
- зеленый горошек – 20 граммов;
- томаты – 20 граммов;
- чеснок – 3 зубчика;
- шпинат свежий – 30 граммов;
- кунжутное масло – 30 миллилитров;
- соевый соус – 30 миллилитров;
- устричный соус – 30 миллилитров;
- кинза – 10 граммов;
- жареный соленый арахис – 10 граммов.
Способ приготовления
Измельчить чеснок и орехи. Нарезанные овощи бланшировать в кастрюле одну минуту. Отварить лапшу.
Мякоть куриных бедер нарезать кубиками, выложить на сковороду и обжарить до полуготовности, затем добавить чеснок, нарезанные дольками томаты, бланшированные брокколи. Приправить устричным и соевым соусом, добавить немного воды. В смесь ввести шпинат и лук, кинзу.
Выложить лапшу на тарелку, положить мясо с овощами в соусе, посыпать сверху жареным арахисом.
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