Настоящий Восток: рецепт удона с курицей в паназиатском стиле от шефа Ивлева

Наталья Григорьевская 22

Шеф Ивлев раскрыл рецепт идеального удона с курицей в паназиатском стиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Baldwin; YouTube / IVLEV CHEF;

Знаменитый повар раскрыл секреты «сложного» блюда ресторанного уровня. Пальчики оближешь!

Любителям паназиатской кухни шеф-повар Константин Ивлев предлагает универсальный рецепт лапши с курицей и овощами, где мясо можно заменить на креветок и кальмаров. Получится ароматное, пряное, вкусное и одновременно легкое блюдо для летнего стола. Для приготовления лучше использовать вок, но можно справиться и без него – на помощь придут сотейники и сковородки.

Ингредиенты

  • Пшеничная лапша (удон или Соба) – 100 граммов;
  • куриные бедра (мякоть) – 120 граммов;
  • масло растительное – 60 миллилитров;
  • лук красный – 30 граммов;
  • брокколи – 40 граммов;
  • мини-кукуруза – 2 штуки;
  • зеленый горошек – 20 граммов;
  • томаты – 20 граммов;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • шпинат свежий – 30 граммов;
  • кунжутное масло – 30 миллилитров;
  • соевый соус – 30 миллилитров;
  • устричный соус – 30 миллилитров;
  • кинза – 10 граммов;
  • жареный соленый арахис – 10 граммов.

Способ приготовления

Измельчить чеснок и орехи. Нарезанные овощи бланшировать в кастрюле одну минуту. Отварить лапшу.

Мякоть куриных бедер нарезать кубиками, выложить на сковороду и обжарить до полуготовности, затем добавить чеснок, нарезанные дольками томаты, бланшированные брокколи. Приправить устричным и соевым соусом, добавить немного воды. В смесь ввести шпинат и лук, кинзу.

Выложить лапшу на тарелку, положить мясо с овощами в соусе, посыпать сверху жареным арахисом.

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