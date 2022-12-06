Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

В условиях мирового кризиса угрозы могут появиться с любой стороны.

Президент России Владимир Путин поднял вопрос обеспечения внутренней безопасности на заседании Совбеза. Оно началось утром 6 декабря.

В условиях мирового кризиса угрозы могут появиться с любой стороны. Именно поэтому важно, как никогда ранее, быть сплоченными и усилить контроль во всех сферах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на предыдущем заседании Совета безопасности Путин поднял вопросы совершенствования гражданской обороны.