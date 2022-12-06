Совсем не добрый: как определить «фальшивого» Деда Мороза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Вызов аниматора на Новый год стоит недешево. Но как распознать дилетанта и не испортить себе праздник?

В России рекордный спрос на Дедов Морозов в этом сезоне. Как следствие — растут расценки на выступления и количество тех, кто готов надеть на себя густую белую бороду и красный халат. Как распознать профессионального Деда Мороза и не нарваться на дилетанта, чтобы праздник не превратился в катастрофу? И сколько стоит вход в этот бизнес для желающих заработать? Корреспондент «Известий» Леонид Рыжиков примерил на себя роль дедушки и увидел всю изнанку новогодней индустрии.

Праздник для кого?

Легкий грим и примерка костюма. Последние минуты перед выступлением. Волнительно. Это первый опыт появления на публике в таком амплуа.

«Дресс-код для Дедов Морозов не менялся десятилетиями. И самое главное — это борода. Белоснежная, окладистая. Считается, что именно этот аксессуар способен превратить любого юношу в волшебного старца. Ну и конечно красный расписной халат и мешок с подарками. Все — в таком виде хоть на корпоратив, хоть на детский утренник», — отметил журналист.

Спрос на таких аниматоров традиционно вырастает в декабре и опускается только к концу январских каникул. В этот раз новогоднего чуда россияне ждут даже сильнее, чем в прошлом году. Число заявок на поздравления на профильных сайтах выросло на 12%. Чтобы никто не остался без праздника, в Петербурге запустили школу Дедов Морозов.

На курсах новогодних волшебников всего за месяц обещают натренировать будущих Дедов Морозов и даже помочь с трудоустройством. Организаторы сулят каждому золотые горы.

«От 1500 до 2000 рублей — это за 15 минут. От 5000 рублей и выше, если мы делаем шоу. Хороший Дед Мороз, качественный, может заработать от 100 тысяч рублей и выше», — рассказал преподаватель актерских курсов Александр Ларионов.

Но перед тем, как отправляться в новогодний чес, начинающим Дедам Морозам придется потратиться. Самые дешевые курсы подготовки волшебников обойдутся в 5000 рублей. Праздничный костюм на маркетплейсах можно найти от 1500 рублей. Отдельно надо докупить посох — еще 1000 рублей. В такую же сумму обойдется и театральный грим — тушь и румяна. Пригодятся и валенки. Пара обуви будет стоить 1500 рублей. Итого: минимум 10 тысяч рублей. Солидная сумма. При этом конкуренция высока как никогда. На площадках интернет-объявлений уже больше 6000 предложений на любой кошелек. Вот только выбрать подходящий вариант пользователям — непросто. Даже цена выше среднего — еще не гарантия, что все пойдет по плану.

«Борода скрывала запах алкоголя. Это выяснилось уже позже», — рассказала одна из недовольных клиенток «бракованного» Деда Мороза.

Для своих детей Татьяна искала Деда Мороза через агентства. Почитала отзывы, внесла залог и заранее передала подарки. Но вот волшебник с порога повел себя странно. Грубил, запинался и с трудом стоял на ногах. Пришлось вытолкать за дверь. При этом пьяный актер скандалил и требовал заплатить ему деньги за сорванное выступление.

«Когда мы кое-как успокоили детей, которые были естественно в шоке, мы поняли, что он ушел еще и вместе с подарками», — подчеркнула женщина.

На утро похмельный аниматор, конечно, вернул подарки и извинился. Но испорчен оказался не только праздник: после такого шоу дети перестали верить в чудеса.

А этим Деду Морозу и Снегурочке не нужны костюмы. Эпатажные художники из Петербурга готовят первый новогодний корпоратив в VR-пространстве. Билеты — по 50 долларов. На праздник в виртуальной реальности записались уже полсотни человек со всего мира.

«Так как все уже начали работать удаленно, теперь надо учиться и веселиться удаленно. Сейчас есть на это спрос, он появляется, и я считаю, что он будет расти, потому что виртуальная реальность только развивается», — пояснил аниматор.

И чем необычнее представление — тем дороже услуги Деда Мороза. Родители не жалеют денег, чтобы удивить детей. Поэтому в красные халаты перед Новым годом готовы нарядиться многие. Даже промышленные альпинисты — чтобы вот так, вручить подарок через окно. Поздравление, которое запомнится наверняка.

Выступление Деда Мороза на таком утреннике стоит в среднем 5000 рублей. А значит, всего за два визита окупятся все деньги, которые мы потратили на костюм. Но образ — не главное. Новогоднего волшебника хоть и встречают по одежке — атмосферу праздника создает сам артист. А такие навыки ни за какие деньги не купишь.