Рабочие устроили парк развлечений на стройплощадке Петербурга вместо возведения дома Сегодня, 11:34 52 52

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Жильцы одного из районов Северной столицы уверяют, что здание не могут построить уже восемь лет.