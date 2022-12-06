Мощное пламя охватило автобус с пассажирами в Тюмени

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Водителю транспортного средства удалось выжить чудом: покинул горящий салон в самый последний момент.

В Тюмени загорелся автобус. Все случилось в час пик на одном из центральных перекрестков. Сначала пассажиры почувствовали запах гари. После чего водитель скомандовал, чтобы они покинули салон, а сам остался и попытался воспользоваться огнетушителем. Правда, из этого ничего не получилось. Полыхающий автобус водитель покинул в последний момент.